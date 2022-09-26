واشنطن 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، اليوم في طوكيو باليابان، بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.وناقش الجانبان، بحسب بيان للبيت الأبيض، التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب بحث السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة إلى تطوير القواعد والمعايير الدولية والانتهاء من الوثائق التأسيسية التي تحكم التعاون الثنائي في مجال الفضاء.// انتهى //19:20ت م0188