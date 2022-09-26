مكة المكرمة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفت جامعة أم القرى اليوم بالذِّكرى الثَّانية والتِّسعين لليوم الوطني للمملكة ؛ بتنظيم فعاليَّات متزامنة مع اليوم الوطنيّ تناولت الوطن والمواطنة والمنجزات الوطنيَّة في عهد خادم الحرمين الشَّريفين -حفظه الله-، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التَّاريخيَّة بالعابديَّة، بحضور رئيس جامعة أمِّ القُرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والمعاهد والكُليَّات ومديري الإدارات وأعضاء هيئة التَّدريس والموظَّفين والطَّلبة.وتضمَّن الحفل جلسة حواريَّة أدارها عضو هيئة التَّدريس بقسم التَّاريخ الدكتور عدنان الحارثي؛ بمشاركة أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكَّة المكرَّمة الدكتور عبدالله الشريف، وعضو هيئة التَّدريس بقسم التاريخ الدكتورة حياة الرشيدي؛ تحدَّثا فيها عن منجزات الوطن في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، واستعراضا الانجازات التَّنموية والتَّنوُّع الاقتصاديّ والثَّقافيّ الحاصل، إضافة إلى تتبُّع مظاهر تطوُّر التَّعليم في المملكة.وعلى جانب الاحتفال؛ افتتح رئيس الجامعة معرض: "طُمُوح وطن" الذي يضمّ الأزياء التُّراثيَّة لمختلف مناطق المملكة بمشاركة طلبة كُليَّة التَّصاميم والفنون وكُليَّة التَّمريض، إضافة إلى لوحات تشكيليَّة وأركان للأندية الطُّلابيَّة التَّابعة لعمادة شؤون الطُّلاب، كما تضمَّن مشاركات متنوِّعة للأسر الحرفيَّة من جمعيَّة الأيدي الحرفيَّة الأهليَّة بمنطقة مكَّة المكرَّمة؛ وذلك لتفعيل دور الشَّراكات المجتمعيَّة، والمساهمة في تنمية المشاريع الصَّغيرة.// انتهى //19:35ت م0189