الأمم المتحدة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسحذر خبراء تابعون للأمم المتحدة من نزوح ملايين الأشخاص في جنوب السودان أو عبورهم الحدود في ظل تردّي الأوضاع الأمنية، وانتشار العنف على المستوى المحلي في جميع أنحاء البلاد.ودعا الخبراء، في بيان صحفي اليوم، المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام عاجل بعملية السلام لمنع تصاعد العنف، مؤكدين أنه يجب على المانحين والدول الأعضاء الاستمرار في مراقبة عملية السلام، وإصلاح قطاع الأمن وضمان دفع التشريعات الدستورية قبل الانتخابات.// انتهى //19:40ت م0190