القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدًا المؤتمر العربي الثاني للمصارف الإسلامية بعنوان "التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية".وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، منها: مفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، والعقود المشفرة، والنقود الرقمية، والبنوك الرقمية وخدماتها، وفرص وتحديات التكنولوجيا المالية في الوطن العربي.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات المصرفية الإسلامية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، فضلاً عن استعراض أحدث مفاهيم التكنولوجيا الرقمية وأدواتها وأثارها على القطاع المصرفي الإسلامي.// انتهى //19:41ت م0191