بريدة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، باليوم الوطني الـ92 للمملكة، الذي نظّمته إدارة النشاط الطلابي, بحضور مدير تعليم المنطقة محمد الفريح، وعدد من القيادات التعليمية.واشتمل الاحتفاء على فعاليات متنوعة تجسد معاني الولاء والاعتزاز بهذا الوطن وقيادته وفخرهم بتاريخه المجيد وتراثه الغني وإنجازاته المشهودة في شتى مجالات الحياة، حيث أدى طلاب الكشافة النشيد الوطني، بعدها تنوَّعت مظاهر الاحتفاء التي تعبر عن الانتماء والولاء للوطن والمليك بالعديد من اللوحات الشعرية والإنشادية، منها فيديو كليب وطني بعنوان "سارعي"، يحاكي النشيد الوطني السعودي، ثم عرض مسرحي "أصبحنا هنا".واختتم الحفل بتكريم المدير العام للمتميزين من الطلاب والمدارس الفائزين بجوائز ومسابقات على مستوى وزارة التعليم، كما كرم اللجان العاملة.// انتهى //19:51ت م0192