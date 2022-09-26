الرباط 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.55 %، بـ 12.191,83 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.73 % ليستقر عند 983,62 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.29 % مسجِّلاً 914,91 نقطة.وبلغَ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 230,61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 634,31 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:26ت م0197