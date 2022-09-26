القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، اليوم، بمعالي وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى.وهنأ السفير نقلي خلال اللقاء، الوزير عيسى، بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك التعاون القائم في مجالي السياحة والآثار وسبل تعزيزها إلى آفاق أرحب.//انتهى//20:36ت م0198