الدوحة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام جيش الاحتلال الغاشم وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعدَّته انتهاكاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.وحذَّرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم- من أن تؤدي محاولات المحتل الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى إلى تفجر الأوضاع وتجدد أعمال العنف، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الاحتلالية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.وجدَّدت تأكيدَ موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة.//انتهى//20:40ت م0199