إسلام آباد 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسلقي جنديان من الجيش الباكستاني مصرعَهما جرَّاء هجوم نفَّذته عناصر إرهابية اليوم على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأضاف بيان للجيش أن القوات المرابطة على تلك النقطة تصدت للهجوم، وأسقطت قتيلاً في صفوف المهاجمين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات.وذكر أن قوات الجيش شنَّت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن باقي الإرهابيين الذين شاركوا في تنفيذ الهجوم.//انتهى//20:54ت م0203