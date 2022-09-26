سياسي / نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي بمبعوثةَ الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
الخرطوم 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو حميدتي اليوم، بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، التي تزور الخرطوم حالياً.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ومنطقة القرن الأفريقي.
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21:20ت م
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