الخرطوم 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو حميدتي اليوم، بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، التي تزور الخرطوم حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ومنطقة القرن الأفريقي.//انتهى//21:20ت م0209