الأحساء 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستسلَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ،اليوم في مقر المحافظة شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية ، بحضور صاحبةِ السموِّ الملكي الأميرة دليِّل بنت فيصل مديرة العمليات لجودة الشعلة، وعدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات ، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية في محافظة الأحساء .ونوَّه سموُّه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين - حفظهما الله - وهو ما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية؛ كما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وثمَّن المتابعة المستمرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.الجدير أن الشلعة انطلقت من مدينة الرياض في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كم في جميع أنحاء المملكة للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية.ويأتي ذلك استعدادًا لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، ستستضيفه العاصمة الرياض خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من العام الجاري 2022م، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.// انتهى //21:34ت م0211