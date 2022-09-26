رفحاء 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفى"تعليم رفحاء" اليوم ،باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار " هي لنا دار "،وذلك بحديقة مضمار المشاة بمحاذاة طريق الشمال الدولي،بحضور مدير مكتب التعليم خالد الشمري .ونَظَّمَ قسمُ التربية الرياضية بتعليم رفحاء مسيرةً وطنيةً شاركَ فيها نحو 100 طالب وطالبة جابت مضمار المشاة رافعين العلم السعودي ، إضافة إلى فعاليات وفقرات متنوعة، ولوحات إنشادية؛ وعروض وطنية. // انتهى //21:47ت م0213