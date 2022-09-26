اليوم الوطني / تعليم رفحاء يحتفي باليوم الوطني الـ 92 بمشاركة أكثر من 150 مدرسة
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
رفحاء 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
احتفى"تعليم رفحاء" اليوم ،باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار " هي لنا دار "،وذلك بحديقة مضمار المشاة بمحاذاة طريق الشمال الدولي،بحضور مدير مكتب التعليم خالد الشمري .
ونَظَّمَ قسمُ التربية الرياضية بتعليم رفحاء مسيرةً وطنيةً شاركَ فيها نحو 100 طالب وطالبة جابت مضمار المشاة رافعين العلم السعودي ، إضافة إلى فعاليات وفقرات متنوعة، ولوحات إنشادية؛ وعروض وطنية. // انتهى //
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