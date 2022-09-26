الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسنَظَّمَ مكتبُ التربية العربي لدول الخليج منتدى المعلم الخليجي بالعاصمة العمانية مسقط .وقُدِّمَ - خلال المنتدى- عددٌ من المسابقات والمبادرات في مجالات قيم التسامح، وتقويم التعلُّم الإلكتروني، وتطوير النماذج التطبيقية لمفاهيم التربية على المواطنة، بالإضافة إلى برامج المدارس الصديقة للمكتب، وعدد من أوراق العمل المتعلقة بملامح التغيرات التربوية المطلوبة للمستقبل، والفاقد التعليمي.من جانبه،أكد معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي - خلال كلمته في حفل ختام المنتدى- أن البرامج المتنوعة والمتعددة التي نفَّذها المكتب لتطوير أداء المعلمين في الدول الأعضاء نالت تقدير الهيئات والمؤسسات والمنظمات التربوية والفكرية التي يتعاونُ معها المكتب، وكذلك اختيار المكتب ضمن اللجنة التوجيهية للفريق الدولي المعنيّ بالمعلمين في منظمة الأممِ المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).// انتهى //21:49ت م0214