جدة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسشاركَ أهالي محافظة الليث في الاحتفال الرسمي الذي أقامته المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 "هي لنا دار "، الذي أُقيم بالكورنيش الشماليّ ، بحضور محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني .واشتملَ الحفل على قصائد شعرية وطنية، وعرض مرئي حمل عنوان "قصة لحن ووطن "، ومشاركة للجاليات من الجالية السودانية، وقدمت فرقة محافظة الليث لوحة جميلة من الموروث الشعبي، وواكبَ الاحتفالَ عددٌ من البرامج، تضمَّنت مسيرة برية وبحرية لعرض الآليات بقطاع حرس الحدود، ومباراة كأس اليوم الوطني، وسباق الدراجات المنفذة من نادي الليث الرياضي، ومسرح للطفل، وركن سوق الدار للأسر المنتجة، وركن للصقور، والمرسم الحر، وتوزيع للشتلات من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وركن مستقبل الدار للتعريف بالكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي ، وركن فريق رشد التطوعي.وفي سياق متصل شهد محافظ الليث حفل إدارة التعليم بمحافظة الليث بمناسبة اليوم الوطني 92 الذي تضمَّن معرضاً فنياً، يحوي العديد من الأعمال التشكيلية الوطنية .// انتهى //21:54ت م0215