ظهران الجنوب 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس بتعليم محافظة سراة عبيدة , برامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار " مشتملة على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة .وأوضحَ مديرُ التعليم الدكتور حسن العلكمي أن الاحتفالات باليوم الوطني نُفِّذَت في جميع المدارس من بداية الطابور الصباحي، والإذاعة المدرسية، قدم من خلالها فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية، ومعارض لأعمال فنية ومنتجات تشكيلية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.// انتهى //21:55ت م0216