اليوم الوطني / تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم الوطني الـ92
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
ظهران الجنوب 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
انطلقت أمس بتعليم محافظة سراة عبيدة , برامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار " مشتملة على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة .
وأوضحَ مديرُ التعليم الدكتور حسن العلكمي أن الاحتفالات باليوم الوطني نُفِّذَت في جميع المدارس من بداية الطابور الصباحي، والإذاعة المدرسية، قدم من خلالها فقرات مسرحية وثقافية واستعراضية وقصائد وطنية، ومعارض لأعمال فنية ومنتجات تشكيلية وتقنية أعدت لهذه المناسبة.
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21:55ت م
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