القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسدان البرلمان العربي بشدة اقتحام جيش الاحتلال الغاشم وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واعتقال المُرابطين بداخله، محذِّراً من خطورة هذا التصعيد يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدَ في بيان له اليوم رفضهَ لهذه الإجراءات التي تنافي جميع القوانين الدولية والإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووقف الاعتداءات الاحتلالية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.//انتهى//21:59ت م0217