الرباط 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة اليوم، برئيسَ البرلمان الأفريقي فورتشون شارمبيرا زيفانيا الذي يزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتتطويرها, بالإضافة إلى تفعيل منصة موحَّدة لمواجهة التحديات على جميع الأصعدة, وتحقيق الأمن والاستقرار الأفريقي.//انتهى//22:00ت م0218