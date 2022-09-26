الدمام 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسواصلت أندية الخليج والصفا ومضر انتصاراتها اليوم، في منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، وحصدهم العلامة الكاملة بواقع 6 نقاط.واستطاع الخليج تحقيق فوز عريض على ضيفه الزلفي بنتيجة (38-25)، وتمكَّن الصفا من تحقيق الفوز خارج أرضه على مستضيفه الوحدة بفارق أربعة أهداف (26-30)، وعاد مضر من جدة بالانتصار على الأهلي بنتيجة (28-31)، وحقق الابتسام فوزه الأول بالبطولة على منافسه المحيط بنتيجة (25-33)، وتفوق الهدى على القارة بنتيجة (33-26)، وفي آخر مباريات الجولة استطاع النور أن يكسب الترجي بنتيجة (39-30).وبهذه النتائج رفعت فرق الخليج والصفا ومضر رصيدها إلى 6 نقاط وضعتها في المراكز الثلاثة الأولى توالياً، يأتي بعدهم النور رابعاً والهدى خامساً والوحدة سادساً بـ 4 نقاط لكل منهم، ثم الأهلي والابتسام والترجي بنقطتين في المراكز السابع والثامن والتاسع توالياً، وبدون أي نقطة تقع فرق القارة والزلفي والمحيط في المراكز العاشر والحادي عشر والثاني عشر.// انتهى //22:28ت م0219