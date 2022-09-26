الخرطوم 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسبدأت بمدينة دلهي في الهند اليوم فعاليات الدورة الـ60 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو" التي تستمر حتى 28 من سبتمبر الحالي.وأكد وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو في كلمته بالجلسة الافتتاحية، التزام بلاده بالأهداف والقيم التي قامت من أجلها المنظمة والتي تسعى إلى تحقيقها، كما أنها على قناعة بالدور المهم الذي تضطلع به في تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء بالمنظمة في مجال القانون، ومنتدى للتعاون الآسيوي والأفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.وتناول خلال كلمته المحاور المطروحة في هذه الدورة من وضع اللاجئين ومعاملتهم، وانتهاكات القانون الدولي في فلسطين والأراضي المحتلة وغيرها من القضايا ذات الصلة، إضافة الى التركيز على البيئة والتنمية المستدامة وقانون التجارة والاستثمار الدولي، وضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية والدولية الرامية للتعاطي بفاعلية مع القضايا.//انتهى//22:29ت م0220