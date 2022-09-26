بريدة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بأنه شخصية قيادية إصلاحية فذة، اتخذت من وحدة نسيج الوطن هدفاً إستراتيجيا ووطنياً للتاريخ ، مشددا على أهمية تثقيف وتوعية أبناء الوطن بتاريخ وطنهم والمراحل التاريخية التي مر بها حتى العهد الزاهر.جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير القصيم مساء اليوم ندوة "القصيم خلال مراحل التوحيد" بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، التي شارك فيها نخبة من المتخصصين والأكاديميين، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة الرس بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، ومدير شرطة القصيم علي القحطاني، وعدد من المسؤولين وأساتذة الجامعات بالمنطقة .وأشار سموه إلى الدور الكبير للندوات التاريخية التي يستفيد منها جميع أبناء الوطن ، مشيداً بمضامين الندوة التي تسهم في إثراء الجانب الفكري والثقافي للحضور المهتمين بالجوانب التاريخية والمعرفية بالمنطقة .وتناول المتحدثون في الندوة الدلالات والأبعاد لمشروع الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وجهوده وجهاده لإقامة الدولة السعودية الحديثة، ومراحل دخول القصيم تحت حكم الملك عبد العزيز ، بالإضافة إلى التطور الحضاري في القصيم .كما تطرقت الندوة إلى دور المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة وخلق دولة حديثة ومجتمع إنساني معاصر .// انتهى //22:41ت م0222