بروكسل 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأعلنت المفوضية الأوربية في بروكسل اليوم, انضمام كل من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (إيزا) ومنظمة إدارة الحركة الجوية الأوروبية (يوروكونترول) إلى قائمة أعضاء التحالف من أجل طيران بدون انبعاثات (إزيا).وأفادت في بيان لها, بأن التحالف (إزيا) الذي انضم إلى قائمته 74 عضواً, في صدد طرح خطة استهلاكية تعتمد على الهيدروجين والطاقة الكهربائية كخطوة تالية.وأضافت المفوضية أن القائمة الأولية شملت شركات الطيران بجميع أحجامها، من النظام البيئي الصناعي للنقل الجوي, وصناعة الطيران ومؤجريها, والمطارات, ومزودي الطاقة, وجمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.ويهدف التحالف إلى معالجة العديد من الجوانب المرتبطة بمتطلبات الوقود والبنية التحتية للطائرات الهيدروجينية والكهربائية في المطارات، وتوريد الوقود المتجدد والكهرباء، والتوحيد والاعتماد، والممارسات لمشغلي الخطوط الجوية وإدارة الحركة الجوية.ومن المقرر أن يعقد التحالف أول اجتماع للجمعية العامة له في 14 نوفمبر 2022 في بروكسل.//انتهى//22:47ت م0223