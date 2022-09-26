الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للمصارعة أمس بطولات المناطق التي أطلقها بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، وأقيمت على مدار ثلاثة أيام.وجاءت النتائج النهائية بحصول نادي الوحدة على المركز الأول في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للمصارعة الرومانية للكبار ( الدرجة الأولى ) والأهلي ثانياً، ونادي عكاظ بالمركز الثالث، والأغر رابعًا. كما نال الوحدة لقب البطولة "مصارعة حرة" للكبار ( الدرجة الأولى )، وجاء الأهلي ثانيًا، والأغر ثالثًا، ورابعًا عكاظ.وفي منافسات البطولة "مصارعة حرة" للناشئين ( ب ) تحت 17 عامًا حقق الأهلي المركز الأول، وجاء الوحدة ثانيًا، وحقق عكاظ المركز الثالث والأغر رابعاً.وفي منافسات البطولة "مصارعة رومانية " للناشئين ( ب ) تحت 17 عامًا حقق الأهلي المركز الأول، وجاء الوحدة ثانيًا، وعكاظ ثالثاً والأغر رابعاً.وفي بطولة المنطقة الوسطى والشمالية للمصارعة الرومانية للناشئين ( ب ) تحت 17 عامًا حقق النصر المركز الأول، وحل الشباب ثانيًا، وجاءت فرق الرائد و والهلال والرياض والوعد في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.كما حقق النصر المركز الأول في البطولة "مصارعة رومانية" للكبار ( الدرجة الأولى )، وجاء الشباب ثانيًا، يليه الرائد والهلال والرياض والوعد في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.// انتهى //23:07ت م0228