نجران 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ،حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة ،وذلك بالمسرح الجديد في جامعة نجران.ونوه رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الأهالي بما تحقق من منجزات تنموية وحضارية بالمملكة خلال هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين ،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.تلا ذلك إلقاء القصائد الوطنية التي تعبر عن الولاء والانتماء، كما قدم طلاب وطالبات التعليم بالمنطقة أوبريت وطني بعنوان " سعوديون" .وفي ختام الحفل شارك سمو أمير المنطقة والحضور في أداء العرضة السعودية احتفاءً بهذه المناسبة.// انتهى //23:08ت م0230