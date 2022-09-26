الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً أعمال الدورة الثانية من مؤتمر الناشرين في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة الرياض، وذلك بتنظيمٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع جمعية النشر السعودية، بمشاركة نخبة من الناشرين والموزعين والخبراء والمتخصصين والسفراء الثقافيين من مختلف جنسيات العالم.ويتضمن المؤتمر 8 جلسات حوارية و5 ورش عمل، ولقاءات بين الخبراء الإقليميين والدوليين المعتمدين والمهنيين، لمناقشة جميع الجوانب الرئيسية لصناعة الكتاب والنشر، مستعرضاً آفاقها المستقبلية، مع لمحة عامة عن اتجاهات السوق الحالية، وتوقعات التطور في المستقبل، خصوصاً في ظل الإقبال المتنامي على الكتب الصوتية، وتأثير التقنية وخدمات البيانات، إلى جانب البحث عن سبل الابتكار والتجديد في النشر التربوي.ويبدأ المؤتمر بجلسةٍ افتتاحية بعنوان: "مراحل صناعة نشر الكتب عالمياً" التي سيتحدث خلالها رئيس مجلس إدارة جمعية النشر السعودية عبدالكريم العقيل، و الأمين العام لاتحاد الناشرين الإندونيسي محمد نور خالص رضوان ، وتديرها مديرة بولونيا بوك بلاس جاكس توماس - ، تليها جلسة بعنوان : "ازدهار سوق الكتب الصوتية: التوجهات الراهنة"، سيتحدث فيها رئيس ستوريتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيباستيان بوند ، ومؤسس وجيز محمد زعترة ، و المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Kamelizer شريكة ورئيسة الابتكار لإقرألي حنان عبدالمجيد ، و المدير التنفيذي لجمعية ناشري الصوت ميشيل كوب ، و تديرها الشريك المؤسس لشركة الراوي هالة سليمان .وفي جلسة بعنوان: "مستقبل الحكاية: حيث يلتقي الخيال والابتكار" ستتحدث المدير العام في THINK SRMG بالمجموعة السعودية للأبحاث والنشر هيفاء الجديع ، و المؤسس والرئيس التنفيذي لجبل عمان سنان صويص ، ويديرها إد ناوتكا - محرر عالمي ، وفي الجلسة الرابعة التي ستكون بعنوان: "قدرة الكتاب على تجاوز حدود اللغة والثقافة" ستتحدث فيها مديرة عام الترجمة في هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتورة هيلة الخلف، و رئيس مركز دراسات الترجمة الأدبية بجامعة روتشستر تشاد بوست ، و الأستاذ بجامعة الملك سعود عضو بمجلس إدارة دار رواية الدكتور عبدالله الفراج ، و أستاذ وعضو اتحاد المترجمين العرف واتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور جان جبور ، و الدكتورة كلوديا ماريا تريسو - مترجمة وأستاذة اللغة العربية وآدابها، ويديرها المحرر العالمي إد ناوتكا.فيما ستتناول الجلسة الخامسة "توظيف الإمكانات غير المستغلة في صناعة الكتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ويتحدث فيها كل من جيريمي نيث - مؤسس ورئيس قسم البحوث والتنمية الدولية بنيلسن بوكسكان، وصلاح شبارو - مؤسس ومدير موقع نيل وفرات، ومحايي البحيري - مدير التسويق بمكتبة جرير، ورونالدو مشحور - الرئيس التنفيذي لموقع سوق دوت كوم، ونائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدير الحوار صبا عودة - مؤسسة ومديرة عام صابا للاستشارات.وفي اليوم الثاني للمؤتمر تقام ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "كيفية تطوير نظام نشر فعّال مرتكز على البيانات" يتحدث فيها حسن علي - مدير تطوير الأعمال في إنقرام، وكيمبتون موني مدير تطوير العملاء في مجموعة إن بي دي، وهشام وسوف - المدير الإقليمي بشركة نسيج، ويدير الحوار براشانت باتاك - ناشر بوندر هاوس بوكس ، أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان: "المحتوى الموجه للأطفال واليافعين: التوجهات الحديثة في صناعة الكتاب" وتتحدث خلالها ثريا البترجي - رئيسة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، والدكتورة آنا سولدنج - المؤسس والمدير لـ Midnightsun للنشر، والدكتورة وفاء الطجل- المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"التربويون"، وأماندا بنتر- مديرة النشر في بفنج، والدكتورة أروى خميس- مؤسسة دار أروى العربية للنشر، وتديرها الدكتورة وفاء المزغني - كاتبة ومستشارة نشر.وفي الجلسة الثالثة الأخيرة بعنوان: "كيفية توفير أفضل المواد التعليمية والأعمال الأكاديمية للمعلمين والمتعلمين والمكتبات بالمملكة العربية السعودية"، يتحدث فيها محمد الفريج - مدير النشر والترجمة في العبيكان للتعليم، وجونثان كوكسال - رئيس قسم المبيعات في ناشونال جيوغرافيك للتعليم، ودينا محمود - المدير الإقليمي للشرق الأوسط في مطبعة جامعة أوكسفورد، وأحمد خلف - مدير مطبعة جامعة كامبردج بالمملكة، والدكتورة أليسون بيفيرستوك - أستاذة نشر بجامعة كينجستون، ومؤسس ومدير بريطانيا بيج ريد وريدنج فورس، ويديرها بيل كيندي - مدير أفيسينا المحدودة.ويشهد المؤتمر إقامة خمس ورش عمل، ففي اليوم الأول تقام ورشة بعنوان "دور المحرر" تقدمها نازلي بريفان، وأخرى بعنوان "قطاع النشر الذاتي" يقدمها دانيال جرستن. وفي اليوم الثاني ثلاثة ورش وهي: "وظيفة الوكيل الأدبي" وتقدمها ياسمينة جرصاتي، و"كيف نشجع محترفي صناعة الكتاب السعوديين على تلقي تعليم مهني ومعترف به دولياً" وتقدمها أحلام بن عثمان،و"مقابلة الكاتب" ويقدما توم هدسن.ويأتي "مؤتمر الناشرين" الدولي في إطار جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة الرامية إلى تنظيم صناعة النشر في المملكة والعالم العربي، والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية، حيث يهدف إلى تطوير منظومة صناعة الكتاب، وتعزيز جاذبيتها للكاتب والمستثمر ودور النشر؛ لضمان إنتاج ثقافي عربي مستمر ذي جودة عالية، ويعد تمهيداً لانطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ، الذي سيفتح أبوابه للزوّار بدءاً من الخميس المقبل 29 سبتمبر، ويمتد حتى 8 أكتوبر في واجهة الرياض.// انتهى //23:23ت م0232