الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم، حفل جامعة الملك سعود بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة وافتتح المعرض المصاحب .وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها تقديم عرض فيديو عن اليوم الوطني ، وعدد من القصائد الوطنية ، ثم ترنيمة بعنوان "جامعة وطن" شكل فيها طلاب وطالبات جامعة الملك سعود لوحات فنية متنوعة تعبر عن مختلف تخصصاتهم الدراسية.وخلال الحفل كرّم معالي رئيس الجامعة الفائزين بأفضل ثلاثة أعمال في مسابقة "هي لنا دار" للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي ، بعدها افتتح معاليه المعرض المصاحب الذي تضمن أركاناً تحكي معاني جوهرية وتاريخية لعراقة المملكة بداية من ركن العلم الذي استعرض تاريخ الراية الوطنية وملحقاتها مرورًا بمشاركة وطنية متنوعة من الأندية الطلابية وصولاً إلى عرض للصور الفوتوغرافية والفن التشكيلي ومواهب الخط العربي والرسم على الرمل وغيرها من الفنون التي شارك في تقديمها طلبة الجامعة ومجلس شباب منطقة الرياض، واختتمت العروض بأداء العرضة السعودية.وأوضح عميد شؤون الطلاب المشرف العام على تنظيم فعاليات الجامعة الدكتور علي الدلبحي أن الفعاليات ستستمر لمدة أسبوع .// انتهى //23:26ت م0234