الرياض 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأطلق منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض اليوم النسخة الثانية من جائزة "سنديان للابتكار الاجتماعي"، وهي الجائزة الأولى في مجالها على مستوى المملكة والوطن العربي، التي طُوّرت لتشمل المجال الصحي، والتعليمي، والبيئي، والإنساني، والخدمات العامة وتنمية الأسر الأقل دخلاً.ويسعى المنتدى من خلال الجائزة إلى تحفيز وتشجيع مبادرات الابتكار الاجتماعي، واكتشاف المبتكرين والرواد الذين يؤسسون مشاريعهم ويطلقون مبادراتهم ويقدمون حلولاً تتميز بعمق الأثر وسعة الانتشار، وتسهم في تحسين حياة المجتمع.وأوضح رئيس المنتدى الدكتور فهد العرابي الحارثي، في كلمةً خلال حفل إطلاق الجائزة، أن الابتكار يعد من أبرز المستهدفات لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتماماً كبيراً بالابتكار، مشيراً إلى ما ستحققه الجائزة من تحفيز كبير للمجتمع والمؤسسات، وواجهة عالمية للمملكة في مجال الابتكار.وأفاد أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الابتكار الاجتماعي بوصفه أحد الأدوات المهمة لحل التحديات الملحة، وتكريم المبادرات الاجتماعية وروَّاد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز مستهدفات الرؤية 2030 في دعم الابتكار، وتحفيز القطاعات الثلاثة (الحكومي والخاص وغير الربحي)؛ للإسهام والإبداع في العمل الاجتماعي.ويمكن التقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني: www.sendianaward.org، ابتداءً من اليوم، فيما سيكون شهر يناير هو آخر موعد لقبول المشاركات، وسيُعلَن الفائزون ويُكرَّمون في الحفل السنوي الذي يقيمه منتدى الابتكار الاجتماعي في شهر فبراير.يذكر أن منتدى الابتكار الاجتماعي -سنديان هو إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات، ويجمع المنتدى سنويًا قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم؛ للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي، ويسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية، وتوفير منصة للتعلُّم، وتبادل الخبرات، وأحدث الممارسات، وبناء الشراكات بين روَّاد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع.// انتهى //23:32ت م0235