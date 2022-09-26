اليوم الوطني / مدارس محافظة أملج والكلية الجامعية يحتفلون باليوم الوطني ٩٢
الاثنين 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م واس
أملج 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس
احتفلت مدارس محافظة أملج اليوم باليوم الوطني الـ ٩٢ ، حيث تزينت المدارس بالأعلام السعودية والشعارات الوطنية وصور القيادة ، وقد خصصت مدارس المحافظة جزءًا من اليوم التعليمي للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث اشتملت الفقرات على الكلمات والأناشيد والأوبريتات الوطنية .
وفي نفس السياق احتفلت الكلية الجامعية بمحافظة أملج اليوم، باليوم الوطني 92 ، بحضور عميد الكلية الدكتور سمير نوح ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية .
وبدأت فقرات الحفل المقام بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لطلاب الكلية، بعدها شاهد الجميع عرضا مرئيا، لتختتم فقرات الحفل بكلمة لعميد الكلية الجامعية بأملج .
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23:34ت م
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