أملج 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واساحتفلت مدارس محافظة أملج اليوم باليوم الوطني الـ ٩٢ ، حيث تزينت المدارس بالأعلام السعودية والشعارات الوطنية وصور القيادة ، وقد خصصت مدارس المحافظة جزءًا من اليوم التعليمي للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث اشتملت الفقرات على الكلمات والأناشيد والأوبريتات الوطنية .وفي نفس السياق احتفلت الكلية الجامعية بمحافظة أملج اليوم، باليوم الوطني 92 ، بحضور عميد الكلية الدكتور سمير نوح ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية .وبدأت فقرات الحفل المقام بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لطلاب الكلية، بعدها شاهد الجميع عرضا مرئيا، لتختتم فقرات الحفل بكلمة لعميد الكلية الجامعية بأملج .// انتهى//23:34ت م0236