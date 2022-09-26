سان خوسيه 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، اليوم، معالي وزير الطاقة والمناخ لجمهورية كوستاريكا فرانز تاتنباخ، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //23:51ت م0237