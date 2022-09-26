نيويورك 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسدعت تونس الأمم المتحدة والمجموعة الدولية إلى ضرورة إحداثُ نقلة نوعية في كيفية إدارة مسألة الديون وفق مقاربات تنموية جديدة، وفي كيفية الدعم المالي الذي يوفّره النظام المالي العالمي.وأشار وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في كلمة بلاده اليوم خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، إلى أن إعادة تدوير الديون، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية في الدول النامية والأقلّ نموّاً، من شأنها صنع الفرص وإحداث تنمية جديدة للشعوب في تلك البلدان, لا سيما في المنطقة الأفريقية.//انتهى//23:53ت م0240