القاهرة 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبُحثت خلال اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية - الروسية، وكذلك ملف سد النهضة.//انتهى//23:53ت م0241