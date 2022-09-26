نيويورك 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأكد الجزائر تمسكها بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعزمها على تقديم مساهمتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.وأفاد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في كلمة بلاده اليوم خلال المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, أن بلاده تواصل مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية الجزائري، تماشياً مع الجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية في هذا الصدد.وأكد أن معالجة القضية الفلسطينية تظل المفتاح الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مع إنهاء احتلال الجولان السوري طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.//انتهى//23:55ت م0242