سان خوسيه 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، مساء أمس ، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو ، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب وفرص الشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.وجرى خلال جلسة المباحثات تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وموضوعات البيئة والمناخ والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //00:52ت م0001