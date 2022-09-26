الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيد والدعم السكني أيمن بن محمد صالح خلال ورقة عمل بعنوان "تمكين المستفيد والدعم السكني" ضمن المنتدى المصاحب لفعاليات معرض مشاريع مدن متميزة، أن الوزارة في مبادراتها في قطاع الإسكان تعتمد على 4 ركائز أساسية وهي: "التمويل والدعم السكني، ودعم المعروض، والأنظمة والتشريعات، ومنصات إلكترونية وحلول رقمية متطورة".واستعرض صالح الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في التحول الرقمي، وكيف يتم خدمة المواطن عبر تطبيق "سكني"، بحيث يستطيع معرفة الاستحقاق الفوري، والتوصيات التمويلية، والتنازل عن الدعم السكني بين الزوجين، واستعراض وحجز المشاريع السكنية، وتحمل ضريبة المنزل الأول، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة.من جهته أكد نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية بصندوق التنمية العقارية وليد بن زيد النزهان، أن الصندوق يعمل على رضا المستفيدين، من خلال ابتكار تحسين مصفوفة الدعم المرنة، حيث تم تعديل حاسبة الدعم السكني لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال، للاستفادة من برنامج القرض العقاري وتحقيق نسبة أعلى لرضا المستفيدين.وأضاف النزهان "أصبحت طريقة حساب الدعم من خلال العمل على نسبة الدعم، ودراسة مدى ملائمتها للمستفيد حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، كما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن، حيث كانت في عام 2017 47%، وفي عام 2020 وصلت النسبة إلى 60%.كما شهدت الورشة التعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتمكين المستفيدين من تملك مسكنهم الأول، والخيارات السكنية المتنوعة التي من ضمنها باقات الدعم السكني، بالإضافة إلى التعريف بالمستشار العقاري وطريقة عمله، وأهم مميزاته، وأبرز المؤشرات الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدين من المستشار العقاري 1,447,586 مستفيدا، وزاد عدد التوصيات الصادرة إلى 1,066,10 توصيات، بينما وصل عدد المستفيدين الذي قدموا طلبا لدى الجهات التمويلية 748,513 مستفيدا، وبلغ عدد العقود الموقعة من خلال التطبيق إلى 505,505 ، فيما وصل عدد الجهات التمويلية إلى 17 شركة.الجدير ذكره أن جلسات المنتدى تتواصل على مدار 5 أيام من تاريخ 24 إلى28 سبتمبر الجاري، ويناقش من خلال 10 جلسات حوارية و12 ورشة عمل عدة محاور مهمة بمشاركة 46 متحدثا، تتعلق بالمدن السعودية، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، كما يمكن متابعة كل ما يتعلق بفعاليات المنتدى والورش المصاحبة له عبر الرابط التالي: https://www.pdce2022.com/live.html .// انتهى //00:56ت م0002