ينبع 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأقامت كلية ينبع للتقنية التطبيقية أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 بمقر الكلية.وأشار عميد الكلية المهندس ثامر الحازمي، إلى مناسبة اليوم الوطني الذي تم فيه توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، منوهًا بالتطور التعليمي الذي تشهده المملكة بكافة القطاعات التعليمية ومنها التدريب التقني والمهني وما يقدمه ويخدم به سوق العمل، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والمجد والازدهار.// انتهى //06:01ت م0008