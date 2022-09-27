جيزان 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم ، من أمطار رعدية على جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ,والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //07:55ت م0012