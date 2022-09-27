إسلام آباد 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء مقتل ستة عسكريين إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وسلطت الضوء على استمرار وصول المساعدات الإغاثية السعودية إلى باكستان عبر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع استمرار توزيع تلك المساعدات على المتضررين من الفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد.وأخبرت عن تكثيف السلطات الباكستانية حملات مكافحة انتشار عدوى فيروس حمى الضنك بعد ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس بشكل قياسي في العديد من المدن الباكستانية.وتطرقت إلى عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ترتيب مؤتمراً دولياً للمانحين لإعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات في باكستان.وواكبت صحف إسلام آباد متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في الضفة الغربية.// انتهى //08:49ت م0015