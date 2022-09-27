اليوم الوطني / تعليم شرورة يحتفي باليوم الوطني الـ92
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
نجران 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
احتفت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار " هي لنا دار "، بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير إدارة التعليم الدكتور فايز الأسمري، وعدد من مديري الجهات الحكومية.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته ورموزه.
// انتهى //
09:59ت م
0018