نجران 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار " هي لنا دار "، بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير إدارة التعليم الدكتور فايز الأسمري، وعدد من مديري الجهات الحكومية.وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته ورموزه.// انتهى //09:59ت م0018