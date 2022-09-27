تونس 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم دعوة تونس في كلمة ألقاها وزير الخارجية عثمان الجرندي أمام الجمعية العامة الأممية في دورتها 77 الأمم المتحدة والمجموعة الدولية إلى ضرورة إحداثُ نقلة نوعية في كيفية إدارة مسألة الديون وفق مقاربات تنموية جديدة وفي كيفية الدعم المالي الذي يوفّره النظام المالي العالمي "بعيدا عن الشروط المجحفة أو الإملاءات.وكتبت في الشأن المغاربي عن سقوط قتلى وجرحى اثر اندلاع قتال عنيف بين مجموعتين بالقرب من منشآت نفطية في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس وذلك في تطور جديد للتوتر الذي تعيشه ليبيا.وتطرقت صحف الثلاثاء في الشأن الدولي إلى الحديث عن ردود الفعل الأوروبية المتحفضة إزاء فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية في إيطاليا.// انتهى //10:03ت م0020