سكاكا 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تقرير إنجازات مركز عبدالرحمن السديري الثقافي.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم المدير العام لمؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية سلطان بن فيصل السديري.واستمع سموه لشرح عن أنشطة المركز الثقافي والبرامج المعرفية والندوات العلمية التي نفذها المركز بالتفاعل والمشاركة مع المجتمع المحلي.واستعرض التقرير إنجازات المركز وما يقدمه من دور فاعل في خدمة الثقافة في المنطقة إضافة إلى العديد من المناشط الاجتماعية.ونوه سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز من خلال برامجه الثقافية.// انتهى //10:52ت م0028