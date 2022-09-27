تبوك 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس منافسات بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة "البوتشيا " بجامعة فهد بن سلطان، تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك .وتستمرُ البطولة التي تقام لأول مرة على مستوى المملكة لمدة خمسةَ أيام تحت شعار "أنتم منَّا ونحن معكم"، وذلك بمشاركة 85 لاعباً من أندية ذوي الإعاقة بتبوك، والمدينة المنورة ، والأحساء، والدمام، والطائف، حيث يُحكم البطولة 24 حكماً وحكمة من المملكة وخارجها.وتمكن لاعب نادي تبوك لذوي الإعاقة محمد مرزوق البلوي من الفوز في الجولة الأولى بالنظام الفردي على نظيره لاعب نادي المنطقة الشرقية لذوي الإعاقة فوزي بكرين، فيما حققت اللاعبة لجين الثقفي من نادي الأحساء المركز الأول بعد فوزها على اللاعب ممدوح بو روزه من نادي المنطقة الشرقية لذوي الإعاقة، فيما حققت اللاعبة ريم ناصر من نادي تبوك لذوي الإعاقة المركز الأول بعد فوزها على لاعبة نادي المدينة المنورة لذوي الإعاقة متعبه السهلي.وأوضحَ مدير البطولة الرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوى الإعاقة سلطان جبارة أن البطولة تأتي بالشراكة مع الجامعة، وفرعيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة، مبيناً أن البطولة تعدُّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة المنطقة؛ ودعماً للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، وأن البطولة تضمُّ عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم .من جهته أشارَ رئيس اللجنة الفنية والتحكمية بالبطولة محسن آل إسماعيل إلى أن هذه المنافسات موجهة للأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة، منوِّهاً بأهمية اللعبة لما لها من فوائد إيجابية على دمج ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع.// انتهى //11:08ت م0029