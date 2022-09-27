اليوم الوطني / فنون أبها تحتفي باليوم الوطني بمعارض تشكيلية وفوتوغرافية وأمسية شعرية
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
أبها 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها اليوم, أولى فعاليات احتفاءها باليوم الوطني الـ(92 ) للمملكة، من خلال معرض "بهجة وطن التشكيلي" الذي يشارك فيه 31 فناناً و فنانة، وذلك بصالة المعارض في مقر الجمعية بأبها.
ويتواصل الاحتفاء حتى مساء الخميس المقبل بحزمة من البرامج والفعاليات التي تستضيفها " قرية ابن حمسان التراثية" بخميس مشيط، تشمل أمسية شعرية وطنية لسبعة شعراء ومعرضين تشكيلي و فوتوغرافي، مع عروض شعبية, ومشاركات لذوي الإعاقة وأخرى للأطفال.
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11:15ت م
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