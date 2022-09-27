أبها 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها اليوم, أولى فعاليات احتفاءها باليوم الوطني الـ(92 ) للمملكة، من خلال معرض "بهجة وطن التشكيلي" الذي يشارك فيه 31 فناناً و فنانة، وذلك بصالة المعارض في مقر الجمعية بأبها.ويتواصل الاحتفاء حتى مساء الخميس المقبل بحزمة من البرامج والفعاليات التي تستضيفها " قرية ابن حمسان التراثية" بخميس مشيط، تشمل أمسية شعرية وطنية لسبعة شعراء ومعرضين تشكيلي و فوتوغرافي، مع عروض شعبية, ومشاركات لذوي الإعاقة وأخرى للأطفال.// انتهى //11:15ت م0032