البكيرية 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 ", بحضور المحافظ محمد العريفي، ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور خالد الراجح وعدد من مديري الجهات الحكومية.واشتمل الحفل على معرض "ملوك وطن"، الذي يحتوي على أنشطة من أعمال الطلاب والطالبات، وعدداً من المشاركات من الإدارات والأقسام, كما اشتمل الحفل على عروض مرئية تحكي قصة مشاريع وإنجازات الإدارة, إضافة إلى قصائد شعرية وأوبريت "وطن الأمجاد".// انتهى //11:16ت م0033