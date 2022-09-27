عمّان 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل التطورات إقليمياً ودولياً، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما ويعزز الأمن والسلم العالميين.// انتهى //11:22ت م0034