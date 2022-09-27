الخرطوم 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتاماً بلقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو حميدتي أمس، بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، حيث ناقش معها التعاون المشترك بين الجانبين وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ومنطقة القرن الأفريقي.ونقلت عن برنامج الغذاء العالمي في السودان قوله إنه بدون موارد إضافية، سيتعين إيقاف برنامج الوجبات المدرسية، الذي يوفر الغذاء للأطفال في المدرسة، تماماً بحلول يناير 2023.وركزت صحف الخرطوم على لقاء عضوي مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق أول ركن ياسر العطا أمس، بالمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر والمبعوث البريطاني للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتجومري، كلاً على حدة، إذ تناول اللقاءان التطورات السياسية بالبلاد، واطّلع المبعوثان على الجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي بين القوى السياسية.وأخبرت عن بدء فعاليات الدورة الـ 60 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو" أمس بمدينة دلهي الهندية، بمشاركةوزير العدل السوداني.وأبرزت صحف السودان إدانة البرلمان العربي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى، واعتقال المُرابطين بداخله، محذِّراً من خطورة هذا التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //11:23ت م0035