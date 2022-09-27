نجران 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأصدرت أمانة منطقة نجران وبلدياتها خلال النصف الأول من العام 2022م، 5734 شهادة صحيّة للعاملين في منشآت الصحة العامة، بعد التأكد من أهليتهم وخلوهم من أي أمراض معدية عبر الفحوصات المخبرية في المراكز الطبية المعتمدة.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش أن استخراج الشهادات الصحية يهدف إلى ضمان خلو العاملين من الأمراض القابلة للانتقال بالعدوى، والارتقاء بجودة البيئة الصحية في المنشآت التجارية، وتطبيق ما نصت عليه الأنظمة والاشتراطات من لوائح في هذ الخصوص، مؤكداً حرص الأمانة وبلدياتها المرتبطة على سلامة المواطنين والمقيمين والزوّار، من خلال توفير بيئة صحية وآمنة في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، والتقيّد بالاشتراطات الصحية التي تحكم ممارسة العاملين في تلك المنشآت.// انتهى //11:29ت م0037