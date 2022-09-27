الجزائر 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على مشروع قانون أحيل على البرلمان الجزائري يمنع أعضاء ونواب غرفتي البرلمان من نشر أو بث معلومات وبيانات تصنفها الحكومة في خانة السرية التي من شأنها المساس بالمصالح العليا للدولة والنظام العام.وتطرقت إلى كلمة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ77، مبرزة تأكيده أن القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر القادم ستكون فارقة بالنسبة للعمل العربية المشترك والإسهام في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.وأخبرت صحف الثلاثاء عن انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، غداً بالجزائر.وأنبأت عن بدء الفترة الانتخابية الخاصّة بالانتخابات البرلمانية في تونس أمس، ويمنع خلالها الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية لشخص أو برنامج أو حزب.وتناقلت صحف الجزائر فوز رئيسة حزب "إخوان إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ بلدها، وسط مخاوف من انتهاج الحكومة الجديدة سياسة أكثر تشدداً مع المهاجرين والأقليات الأجنبية.// انتهى //11:51ت م0039