الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لارتكابه (27) حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في سرقة مركبات تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة (تم استردادها)، إضافة إلى الاحتيال عبر منصات البيع الإلكترونية بشراء سلع وعدم دفع ثمنها، وسلب مندوبي المبيعات ما بحوزتهم، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //11:55ت م0040