تبوك 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنظمت جمعية التوحد بمنطقة تبوك أمس, عدداً من الفعاليات الترفيه للأطفال ذوي طيف التوحد وأسرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة, وذلك بإحدى المراكز التجارية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة الدكتور سالم الضاحي أن الجمعية تهدف من خلال هذه الفعاليات إلى إشراك أطفال ذوي طيف التوحد وأسرهم من خلال هذه المناسبة الوطنية, حيث تضمنت الفعاليات تقديم كلمات عن حب الوطن والفخر والاعتزاز بالانتماء إليه وتوزيع الهدايا.// انتهى //11:55ت م0041