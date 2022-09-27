طوكيو 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مراسم العزاء الرسمية في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو.ونقل سموه خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي.// انتهى //11:56ت م0042