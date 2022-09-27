تونس 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك في ختام مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامّة للأمم المتّحدة بنيويورك.وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين تونس والمنظمة الأممية بالإضافة إلى بحث أهم القضايا الدولية الراهنة ومختلف التحدّيات والأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم وانعكاساتها خاصّة على الأمن والسلم الدوليين وعلى جهود التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية والأقلّ نموّاً.// انتهى //12:57ت م0060